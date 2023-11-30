Fırtına dalgalara kapılan 2 lise öğrencisinin eşyaları dört gün sonra bulundu

Bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, kayıp öğrencilerin aileleriyle görüştü.

MONT OLAY YERİNDEN&NBSP;İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Sürmene Arama-Kurtarma ve Yardım Derneği (SÜR-AK) gönüllülerince kıyıda yürütülen arama çalışmalarında, olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulunan montun, Emir Berke Aşık'a ait olduğu tespit edildi.

SÜR-AK Derneği Başkanı Ahmet Cerrah, Beşikdüzü ile Vakfıkebir arasındaki 2 kilometrelik alanda yaptıkları aramalarda, önce kıyıya vurmuş insan büyüklüğünde bir kütük gördüklerini, yanına gittiklerinde montu fark ettiklerini söyledi.

Gittikleri her yeri dedektif gibi aradıklarını belirten Cerrah, "Montu çekip kıyıya aldık. Ceplerini açtık, fermuarlı olmasından dolayı telefonu çıkmamıştı. Telefon, kalem, 10 lira, bozuk paralar ve kek poşeti vardı. Kekin poşetini de doğaya atmamış, cebine koymuştu. Sahil Güvenlik'e, deniz polisine haber verdik. Gelip aldılar montu." dedi.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına, yarın sabah yeniden başlanacak.