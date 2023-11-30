Aydın'da zircirleme trafik kazası! Sağa dönmek isterken...
Aydın'ın Söke ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza Söke-Aydın kara yolu üzerinde Sazlı Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Söke'den Efeler istikametine seyir halinde olan G.Ç. idaresindeki 09 AGG 806 plakalı tır sağa dönmek isterken, arkasından aynı yönde seyreden ve iddiaya göre aniden yavaşlayan E.B. yönetimindeki 07 BES 376 plakalı otomobile İ.K.'nın kullandığı 09 BD 561 pikap çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan pikap orta refüje çıktı. Kazada pikap sürücüsü İ.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
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