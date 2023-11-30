Aydın’da zircirleme trafik kazası! Sağa dönmek isterken...

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Efeler istikametine seyir halinde olan G.Ç. idaresindeki 09 AGG 806 plakalı tır sağa dönmek isterken, arkasından aynı yönde seyreden ve iddiaya göre aniden yavaşlayan E.B. yönetimindeki 07 BES 376 plakalı otomobile İ.K.'nın kullandığı 09 BD 561 pikap çarptı.