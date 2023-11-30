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Ankara'da kan donduran olay: Taksi şoförünü öldüresiye dövdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Ankara’da kan donduran olay: Taksi şoförünü öldüresiye dövdü

Ankara'da 74 yaşındaki taksi şoförü Ahmet B., müşterisini bıraktıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından gasbedilen Ahmet B., daha sonra yumrukların hedefi oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Semti Bağ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki taksi şoförü Ahmet B., müşterisini bıraktıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Tekme ve tokatlarla linç edilen Ahmet B., aldığı darbelere daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Yaşlı adamı gasp ettiği de öğrenilen saldırgan ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen taksi şoförünün hayati tehlikesinin olmadığı fakat vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi tahribatlar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, firari saldırganı yakalanmaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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