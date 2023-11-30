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Uganda'da 70 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Uganda’da 70 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

Uganda'da 70 yaşındaki Safina Namukwaya isimli kadın, tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu. Anne Namukwaya ve bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 70 yaşındaki Safina Namukwaya'nın biri erkek diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Açıklamada, doğumun sadece bir tıbbi başarı olmadığı aynı zamanda "insan tabiatının gücü ve direncini de ortaya koyduğu" ifade edildi.

Afrika'da "doğum yapan en yaşlı kadın" olduğu tahmin edilen Namukwaya'nın bir süredir tüp bebek tedavisi gördüğü bildirilen açıklamada, kadının ilk kez anne olduğu belirtildi.

Paylaşımda açıklamalarına yer verilen Namukwaya ise yıllardır anne olamamasından ötürü çevresindekiler tarafından "küçümsendiğini" söyledi. Anne Namukwaya ve bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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