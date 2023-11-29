Şiddetli lodos kuşları da vurdu! Yüzlerce martı boş araziye sığındı
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos kuşları da vurdu. Şiddetli lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme’de boş bir araziye sığındı. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken, uçmakta zorlanan binlerce martı, lodosun geçmesini beklediği görüldü.
Fırtına nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme'de boş bir araziye kondu. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken, uçmakta zorlanan binlerce martı, lodosun geçmesini beklediği görüldü.
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