29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şiddetli lodos kuşları da vurdu! Yüzlerce martı boş araziye sığındı

Şiddetli lodos kuşları da vurdu! Yüzlerce martı boş araziye sığındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
ABONE OL
Şiddetli lodos kuşları da vurdu! Yüzlerce martı boş araziye sığındı

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos kuşları da vurdu. Şiddetli lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme’de boş bir araziye sığındı. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken, uçmakta zorlanan binlerce martı, lodosun geçmesini beklediği görüldü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor.

Birçok nokta da lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Ancak lodos sadece çatıları ve ağaçları vurmadı, kuşlar da fırtınadan nasibini aldı.

Fırtına nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme'de boş bir araziye kondu. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken, uçmakta zorlanan binlerce martı, lodosun geçmesini beklediği görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA