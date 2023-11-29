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Artvin'de korkunç ölüm: 220 metreden düştü! Cansız bedeni 6 saatte çıkarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Artvin’de korkunç ölüm: 220 metreden düştü! Cansız bedeni 6 saatte çıkarıldı

Artvin’de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen 50 yaşındaki Sultan Sağlam, hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı. Sağlam’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi.

Taksiyle bölgeye giden Sultan Sağlam, bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü. Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası Sultan Sağlam'ın cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı.

Sağlam'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

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