Bodrum’da kan donduran vahşet! Çarşafa sarılı 2 ceset bulundu

Savcının incelemesinin ardından 2 ceset önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin Irina Dvizova'nın eski eşi tarafından işlendiği ve olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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