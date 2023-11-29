Bodrum'da kan donduran vahşet! Çarşafa sarılı 2 ceset bulundu
Muğla'da sarp bir arazide çarşafa sarılı şekilde bulunan iki cesedin Rus uyruklu Irina Dvizova ve Dayana Dvizova'ya ait olduğu kesinleşti. Anne kızını eski eşinin öldürdüğü ve ardından yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'ya (15) ait olduğu kesinleşti.
Anne ve kızını, Irina Dvizova'nın eski eşinin öldürdüğü olayın ardından da küçük erkek çocuğunu yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.
Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu.
Savcının incelemesinin ardından 2 ceset önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin Irina Dvizova'nın eski eşi tarafından işlendiği ve olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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