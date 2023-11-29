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Roma ve Osmanlı dönemlerine ait! Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Roma ve Osmanlı dönemlerine ait! Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Ankara'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına geçit vermedi. Düzenlenen operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 63 sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, A.K., M.S., A.Ö. ve A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 28 altın kaplama sikke, 35 gümüş ve bronz sikke, 2 altın kaplama küpe, 1 altın kaplama kolye ve zinciri, 1 bronz heykel obje, 1 bronz su şişesi ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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