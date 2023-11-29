Roma ve Osmanlı dönemlerine ait! Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 28 altın kaplama sikke, 35 gümüş ve bronz sikke, 2 altın kaplama küpe, 1 altın kaplama kolye ve zinciri, 1 bronz heykel obje, 1 bronz su şişesi ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.