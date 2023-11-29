Bursa’da şiddetli rüzgar önüne geleni yıktı: 250 yıllık tarihi çınar fırtınaya dayanamadı

Öte yandan kent merkezindeki bir çok ağaçta fırtınaya dayamadı. Rüzgarın savurduğu iki ağaç kökünden koparken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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