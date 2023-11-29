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Bursa'da şiddetli rüzgar önüne geleni yıktı: 250 yıllık tarihi çınar fırtınaya dayanamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Bursa’da şiddetli rüzgar önüne geleni yıktı: 250 yıllık tarihi çınar fırtınaya dayanamadı

Türkiye'nin pek çok noktasında etkili olan şiddetli fırtına Bursa'yı da etkiledi. Önüne gelen ne varsa uçuran fırtına, 250 yıllık çınar ağacının da devrilmesine neden oldu. Şans eseri kimse yara almazken asırlık ağacın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Bursa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılının ardından şiddetli rüzgar dün gece itibariyle etkisini gösterdi. Kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına önüne geleni uçurdu.

Bursa'da 510 yıllık geçmişi bulunan tarihi Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesindeki 250 yıllık anıt çınar ağacı fırtınaya dayanamadı.

Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle devasa çınar kökünden koparak yola devrildi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansırken, ekipler ağacın dallarını keserek trafiği açtı. Çınar ağacı eski Askeri Hastanenin duvarında da hafif hasara yol açtı.

Öte yandan kent merkezindeki bir çok ağaçta fırtınaya dayamadı. Rüzgarın savurduğu iki ağaç kökünden koparken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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