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Fırtına Balıkesir'i de vurdu! O bölgede köprü çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Fırtına Balıkesir’i de vurdu! O bölgede köprü çöktü

Marmara bölgesinde etkili olan fırtına ve yağış çok sayıda ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bu illerden biri olan Balıkesir'de, geçtiğimiz günlerdeki yağışta bir kısmı çöken Zeytinli Köprüsü tamamen yerle bir oldu.

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