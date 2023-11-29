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Nevşehir merkezli 5 ilde 'kargo dolandırıcılığı' operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Nevşehir merkezli 5 ilde ’kargo dolandırıcılığı’ operasyonu: 11 gözaltı

Nevşehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 250'den fazla dolandırıcılık olayında, yaklaşık 10 milyon TL’lik vurgun yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma yalanıyla kargolatan ancak ürün geldikten sonra ödeme yapmayan dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Nevşehir merkezli Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da operasyon düzenlendi.

Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 250'den fazla dolandırıcılık olayında, yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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