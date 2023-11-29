29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu

Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
ABONE OL
Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu

İstanbul'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını vurdu. Vapur ve feribot seferleri iptal edilirken, sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar vapur kullanamayınca Marmaray ve metrobüse yöneldi. Marmaray ve metrobüslerde yoğunluk oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA