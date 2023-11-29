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Çanakkale Boğazı yeniden ulaşıma açıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Çanakkale Boğazı yeniden ulaşıma açıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nın gemi geçişlerine açıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine açılmıştır. Ancak kılavuzluk hizmeti hala verilemiyor." denildi.

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