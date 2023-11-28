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Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı

Rize'de fırtına etkisiyle oluşan dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede çok sayıda balıkçı teknesi zarar gördü.

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