Penceredeki bu özellik soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak yöntem...

Sol Çentik:

Eğer silindir kilidin üzerindeki çentik sola doğru (içeri) dönükse, lastik contanın daha sıkı bir şekilde kapatılacağı anlamına gelir. Bu ayar, hava girişini azaltarak kış ayları için daha uygun bir konfigürasyon sağlar.

Orta Çentik:

Silindir kilidin üzerindeki çentik ortadaysa, bu standart ayarın geçerli olduğunu gösterir. Bazı PVC pencereler zaten standart ayara sahiptir ve dört mevsim boyunca kullanılmalarında bir sakınca yoktur.

Sağ Çentik:

Eğer silindir kilidin üzerindeki çentik sağa doğru (dışarı) dönükse, bu yaz ayları için uygun bir konfigürasyonu ifade eder. Bu ayar, pencerenin daha fazla hava almasına izin vererek yazın ferah bir ortam oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Pencerelerdeki bu basit ayarlar, hem enerji tasarrufu sağlar hem de evinizin konfor seviyesini artırır. Her mevsime uygun bir şekilde pencerelerinizi düzenleyerek, iç mekan sıcaklığını kontrol altında tutabilirsiniz.