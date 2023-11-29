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İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor! Deniz suları taştı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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İstanbul’da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor! Deniz suları taştı...

Yurt genelinde etkili olan fırtına İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşte o kareler...

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

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