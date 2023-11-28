28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta fırtına beton blokları Büyük Mecidiye Camii’nin avlusuna savurdu

Beşiktaş'ta fırtına beton blokları Büyük Mecidiye Camii’nin avlusuna savurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
ABONE OL
Beşiktaş’ta fırtına beton blokları Büyük Mecidiye Camii’nin avlusuna savurdu

İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtına Ortaköy’deki Büyük Mecidiye Camii’nin avlusunda hasara yol açtı. Deniz kenarındaki beton bloklar fırtına ve dalgaların etkisiyle yerinden kopup avluya savruldu. Fırtına tenteleri yere düşürürken, avludaki mermerler de zarar gördü.

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi gecesi başlayan ve pazar günü de devam eden kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin birçok ilçesinde evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, şehir hatlarında seferler iptal edildi.

Fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalarla taşınan su bazı yerlerde su baskınına neden oldu.

Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii de kuvvetli fırtına ve dalgalardan olumsuz etkilendi.

Deniz kenarındaki beton bloklar fırtına ve dalgaların etkisiyle yerinden koparak avluya savruldu, tenteler yere düştü.

Beton blokların savrulması ve tentelerin düşmesi nedeniyle avludaki mermerler de zarar gördü.

Avluda incelemeler yapılırken beton blokların ve tentelerin kaldırılması için çalışmalara başlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA