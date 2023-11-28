Beşiktaş'ta fırtına beton blokları Büyük Mecidiye Camii’nin avlusuna savurdu
İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtına Ortaköy’deki Büyük Mecidiye Camii’nin avlusunda hasara yol açtı. Deniz kenarındaki beton bloklar fırtına ve dalgaların etkisiyle yerinden kopup avluya savruldu. Fırtına tenteleri yere düşürürken, avludaki mermerler de zarar gördü.
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi gecesi başlayan ve pazar günü de devam eden kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kentin birçok ilçesinde evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, şehir hatlarında seferler iptal edildi.
Fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalarla taşınan su bazı yerlerde su baskınına neden oldu.
Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii de kuvvetli fırtına ve dalgalardan olumsuz etkilendi.
Deniz kenarındaki beton bloklar fırtına ve dalgaların etkisiyle yerinden koparak avluya savruldu, tenteler yere düştü.
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