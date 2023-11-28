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Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı ücretleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 6 aylık, 1-2-3-4 yıldan daha uzun pasaport harcı ücretleri...

2024 yılında geçerli olacak pasaport ücretleri, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni yılda pasaport harçları artış gösterdi. 6 aya kadar geçerli olan pasaport harcı 1638,4 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 1, 2, 3 ve 4 yıldan daha uzun süreli pasaport harçları da belirli kriterlere göre güncellendi.

2024 yılında geçerli olacak pasaport ücretleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğe göre, 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Pasaport ücretleri, yeniden değerleme oranındaki artışa bağlı olarak güncellendi. İşte detayları...

%58,46 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi.

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

📌Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya,

📌1 yıl için 2 bin 395,9 liraya,

📌2 yıl için 3 bin 912,3 liraya,

📌3 yıl için 5 bin 557 liraya,

📌4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

PASAPORT NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

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