Ümraniye’de kazaya karışan araçlardan biri takla atarak durabildi

KAZADA ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olayı gören seyir halindeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan araçları çekici ile kaldırırken, kazayla ilgili de inceleme başlattı.