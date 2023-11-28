Ümraniye'de kazaya karışan araçlardan biri takla atarak durabildi
Ümraniye'de seyir halindeki bir araç önündeki araca çarptı, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay, 23.30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi Şile Otoyolu, Edirne istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre Muhammed Yazıcıoğlu'nun kullandığı 34 RU 1231 plakalı araç Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle orta şeritte seyir halindeki Ö.F.'nin kullandığı 34 TC 6987 plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Muhammed Yazıcıoğlu'nun kullandığı araç yaklaşık 20 metre sürüklenip takla atarak durabildi. Ö.F.'nin kullandığı araç ise bariyerlere vurdu.
KAZADA ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olayı gören seyir halindeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan araçları çekici ile kaldırırken, kazayla ilgili de inceleme başlattı.
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