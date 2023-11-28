Köpek kovalamacında feci şekilde can veren küçük Mahra’nın davasında karar: 3.9 milyonluk tazminat ödenecek

YÜZDE 100 KUSURLU BULUNDULAR

Mahkeme kararında ebeveyn olarak kendilerinin kusurlu bulunmadığını anlatan Murat Pınar, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluların tespiti, güvenliğin sağlanmaması, kamu hizmetinin örgütlenmesinde, denetlenmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi, kişisel kamusal alanda güvenlik içinde yaşanmasını sağlayan önlemleri yeterince almaması nedeniyle Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin olayın oluşumuna müştereken ve müteselsilen yüzde 100 oranda kusurlu bulunduğunu aktardı. Başıboş sokak köpekleriyle mücadelelerinin süreceğini, tüm çocuklar için verdikleri mücadele sonucu davayı kazandıklarını kaydeden Murat Pınar, bu sonucun örnek olması, halkın, belediyelerin, valiliklerin bilinçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.