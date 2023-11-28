Görebilen çok az kişi var! Resimde gizlenen 5971 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?

OPTİK İLÜZYON NEDİR?

Optik illüzyon, gözlerin veya beynin bir nesneyi yanıltıcı bir şekilde algılamasına neden olan görsel bir yanıltmadır.

Optik illüzyonlar, desenler, renkler ve perspektif kullanarak gözleri kandırmayı amaçlar.

Bu yanıltıcı etkiler, görsel algıyı değiştirerek nesnelerin şekli, boyutu veya konumu hakkında yanlış izlenimler oluşturabilir.

Optik illüzyonlar, gözlerin ve beyinlerin birlikte çalışma şeklini kullanarak ortaya çıkar. Gözler, çevrelerinden gelen ışığı alır ve bu bilgiler beyne iletilir.