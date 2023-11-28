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Görebilen çok az kişi var! Resimde gizlenen 5971 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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Görebilen çok az kişi var! Resimde gizlenen 5971 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?

Optik yanılsamalar, zihinsel yetenekleri sınamak ve görsel algıyı zorlamak için etkili araçlardır. Bu tür bulmacalara yönelik ilgi gün geçtikçe artıyor ve sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılıyor. Şimdi, beyninizi zorlayacak ve dikkatinizi test edecek olan bir optik yanılsama ile karşı karşıyasınız. Peki, 5971 numarasını 10 saniyede bulabilecek misin?

Görsel zeka testleri arasında yer alan bu sayı testi, gözlerinizi ve hızlı düşünme yeteneğinizi sınayacak. Ancak bu farklı sayıyı bulmak için sadece 15 saniyeniz var. Hadi, hızlı ve dikkatli bir şekilde resimdeki o sayıyı tespit edin!

NASIL ÇÖZÜLÜR?

🔷Görseli dikkatlice inceleyin.

🔷Resimde bulunan 5971 sayıları arasında farklı olanı bulmaya çalışın.

🔷Hızlı bir şekilde doğru sayıyı belirleyin ve deneyiminizi paylaşın.

🔷 Hadi, resimdeki farklı 5971 sayısını bulma deneyin ve sonucunuzu paylaşın!

OPTİK İLÜZYON NEDİR?

Optik illüzyon, gözlerin veya beynin bir nesneyi yanıltıcı bir şekilde algılamasına neden olan görsel bir yanıltmadır.

Optik illüzyonlar, desenler, renkler ve perspektif kullanarak gözleri kandırmayı amaçlar.

Bu yanıltıcı etkiler, görsel algıyı değiştirerek nesnelerin şekli, boyutu veya konumu hakkında yanlış izlenimler oluşturabilir.

Optik illüzyonlar, gözlerin ve beyinlerin birlikte çalışma şeklini kullanarak ortaya çıkar. Gözler, çevrelerinden gelen ışığı alır ve bu bilgiler beyne iletilir.

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