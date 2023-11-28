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Çanakkale Boğazı'nda alarm! Trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Çanakkale Boğazı’nda alarm! Trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğazın çift yönlü olarak saat 15.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

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