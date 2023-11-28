Erkek arkadaşını 2. kattan boşluğa itmişti! Gözü dönen kadın dehşetin nedenini anlattı

BIÇAKLA BAŞINA GELİP BEKLEDİ

Metrelerce yükseklikten düşen Yücel U., acı içerisinde komşularından yardım istedi. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan erkek arkadaşının yanına elinde bıçakla gelen Güleser K., bir süre bekledi.

"BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU"

Yerde yatan Yücel U.'ya hakaretlerde bulunan Güleser K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan Güleser K., camdan bakan komşularına, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" diye bağırdı.

YARALI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yücel U., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yücel U.'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi. Bilinci açık olan Yücel U.'nun, polise sözlü olarak verdiği ifadesinde, kendisini pencereden Güleser K.'nin ittiğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Güleser K., sevgilisinin dengesini kaybedip camdan düştüğünü, kendisinin itmediğini söyledi.