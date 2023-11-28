Erkek arkadaşını 2. kattan boşluğa itmişti! Gözü dönen kadın dehşetin nedenini anlattı
Bursa'da, 33 yaşındaki Güleser K., tartıştığı sevgilisi Yücel U.'yu evin ikinci katındaki pencereden boşluğa itmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Yücel U., verdiği ifadesinde, kendisini pencereden Güleser K.'nin ittiğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Güleser K., sevgilisinin dengesini kaybedip camdan düştüğünü, kendisinin itmediğini söyledi.
Bursa'da olay önceki gün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. 33 yaşındaki Güleser K., sevgilisi olduğu iddia edilen Yücel U.'yla tartışmaya başladı.
2. KATTAN BOŞLUĞA İTTİ
Tartışma sonrasında Güleser K., Yücel U.'yu tartıştığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti.
BIÇAKLA BAŞINA GELİP BEKLEDİ
Metrelerce yükseklikten düşen Yücel U., acı içerisinde komşularından yardım istedi. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan erkek arkadaşının yanına elinde bıçakla gelen Güleser K., bir süre bekledi.
"BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU"
Yerde yatan Yücel U.'ya hakaretlerde bulunan Güleser K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan Güleser K., camdan bakan komşularına, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" diye bağırdı.
YARALI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yücel U., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yücel U.'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi. Bilinci açık olan Yücel U.'nun, polise sözlü olarak verdiği ifadesinde, kendisini pencereden Güleser K.'nin ittiğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Güleser K., sevgilisinin dengesini kaybedip camdan düştüğünü, kendisinin itmediğini söyledi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Güleser K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Güleser K., Cumhuriyet Başsavcılığımızca `Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama´ suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"
Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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