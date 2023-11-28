Denizbank’tan flaş Seçil Erzan açıklaması! İlk kez ne zaman haberdar olundu? Fatih Terim’in olaydaki konumu ne?

Denizbank 'Fatih Terim Fonu' adıyla anılan bir fonla onlarca kişiyi dolandırdığı belirtilen Denizbank Levent Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada "Bankamız, konudan 2022 yılı Haziran ayından itibaren Levent Büyükdere Caddesi Şubemizde müdür olarak görev yapan Seçil Erzan'ın iki günlük mazeret izni nedeniyle görevinin başında olmadığı 07.04.2023 tarihinde müşterimiz de olan bir şikâyetçinin şubeye gelmesi ile ilk kez haberdar olmuştur" denildi.

Banka, mağdurların şikayetlerinin bir yıl öncesine dayanmasına rağmen 7 nisana kadar hiç kimsenin ne Denizbank'a ne BDDK'ya ne de CİMER'e talep, ihbar ya da şikayette bulunmadığını kaydetti.