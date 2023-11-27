1-2 damla kullanmanız yeterli! Sıkışan fermuarlar için terziden hayat kurtaran tüyo: Adımları dikkatle takip edin…

3) Kurutucu kullanın: Eğer fermuar suyla temas etmişse ve bu nedenle sıkışmışsa, bir saç kurutma makinesi kullanarak fermuarın kurumasını sağlayabilirsiniz. Islak kumaşlar fermuarın sıkışmasına neden olabilir, bu yüzden kuru bir hale getirilmesi sorunu çözebilir.

4) Kalem veya mum kullanın: Kurşun kalem veya renksiz mum alın. Fermuarın dişleri arasına kalem veya mumu sürerek, sürtünmeyi azaltabilir ve fermuarın daha rahat kaymasını sağlayabilirsiniz.