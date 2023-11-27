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Forklift ile TIR arasında can verdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Forklift ile TIR arasında can verdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da forklift ile TIR arasında sıkışan 61 yaşındaki Erol Saygıvar hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yük taşıyan forkliftin geri manevra yaptığı sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı örtmeye çalışan Erol Saygıvar'a çarptığı, ardından forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Olay, 25 Kasım'da Gönen ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı forklift çimento yüklerken geri manevra yaptı.

Bu sırada Erol Saygıvar TIR'ın dorsesi ile forklift arasında sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Saygıvar'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan forklift sürücüsü S.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yük taşıyan forkliftin geri manevra yaptığı sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı örtmeye çalışan Erol Saygıvar'a çarptığı, ardından forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Olayı fark eden diğer işçiler ve forklift sürücüsünün Saygıvar'ın yanına geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

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