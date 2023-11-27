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Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi! Aç kalan kurtlar şehre indi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Bu görüntüler İstanbul’da kaydedildi! Aç kalan kurtlar şehre indi

İstanbul'da kayıt altına alınan görüntüler, izleyenleri şoke etti. Başakşehir'de aç kalan kurtlar, yemek aramak için şehir merkezine indi. O anlar amatör kameralara takıldı.

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