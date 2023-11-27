Adana'da 14 katlı apartmanda yangın: Ev küle döndü
Adana'da, 14 katlı apartmanın 13'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın 13'üncü katındaki dairede, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı.
Alevleri gören apartmandakilerin ihbarı üzerine, adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yaklaşık 1saatte yangın söndürüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TCKN ile başvuruna 14.900 TL'ye 2+1 ev imkanı! Devlet desteğiyle uyguna 55, 75, 84, 100 m2'lik konutlar sıralandı!
- Çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi SORGULAMA | ÇKS kaydı olanlara ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
- 27 Kasım Sivas, Uşak, Eskişehir'de okullar tatil mi? Bugün son dakika okul tatil kararı alındı mı? Son dakika güncel Valilik detayı...
- Okullar tatil mi? 27 kasım Kayseri, Hatay, Zonguldak'ta son dakika okullar tatil olacak kararı çıktı mı? Son gelişmeler...
- 7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya %68'lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4'lük ek iyileştirme dahil...
- Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi? MEB Valilik açıklamaları...
- Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?
- Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?
- TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...
- Hangi ülke 1. Dünya Savaşı'na da 2. Dünya Savaşı'na da katılmamıştır?
- Herhangi bir sinema filmi veya dizide Türkan Şoray hangisinin annesi rolünde yer almamıştır?
- Hangi oyuncunun hangi oyuncuya yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?