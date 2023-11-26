Türk balıkçılar Atlas ve Hint Okyanusu’nu mesken tuttu

Yapılan anlaşmaların ardından endüstriyel balıkçılık yapan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan 40 metre üzeri balıkçı gemileri başta Moritanya olmak üzere Gine, Fas, Angola, Senegal ve Sierra Leone'nin Atlas Okyanusu kıyılarında balık avlamaya başlarken, son olarak Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Arap Yarımadası'nın güneydoğu kıyısında yer alan bir Arap ülkesi olan Umman Türk balıkçılarının yeni rotası haline geldi. Umman Denizi'nde seyrü sefer yaparak rızıklarını arayan Türk balıkçılara yeni kapılar açmak için Türkiye; Cibuti, Ekvator Ginesi ve Madagaskar başta olmak üzere 12 ülke ile daha görüşme yapıyor. Türkiye'nin dışında hem Batı Afrika kıyılarında hem de Hint Okyanusu'nda Rus ve Çinli balıkçı tekneleri de avlanıyor.