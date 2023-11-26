Demir yolları olası afetlere karşı erken uyarı sistemleriyle donatılıyor
Demir yolu viyadüklerine yerleştirilen rüzgar sensörleri ve nokta istasyonları ile meteorolojik veriler anlık takip ediliyor, sel taşkın ihbar sistemi de 23 noktada aktif olarak çalışıyor
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), olası afetlerin yolcular üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TCDD'nin TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) ile yaptığı işbirliği kapsamında Yerli ve Milli Otomatik Tren Muayene İstasyonu (OTMİ) Geliştirilmesi Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, tren hatlarında güvenli ve verimli işletmeciliğin sağlanması için OTMİ'nin 29 noktaya hızlı bir şekilde kurulması hedefleniyor.
Demir yollarında doğal afetlere karşı uyarı sistemlerini güçlendirme çalışmaları da sürdürülüyor. Yolcuların olası bir depremin olumsuz etkilerinden zarar görmemeleri için yüksek hızlı tren (YHT) ve hızlı tren (HT) hatlarına deprem erken uyarı sistemleri kuruluyor.
Demir yolları viyadüklerine yerleştirilen rüzgar sensörleri ve nokta istasyonlar ile meteorolojik veriler anlık takip ediliyor.
Öte yandan TCDD tarafından geliştirilen Sel Taşkın İhbar Sistemi de 23 noktada aktif olarak çalışıyor.
MİLLİ SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI
Dijital kontrol ve denetim sistemleri geliştiriliyor, hatta bulunan akıllı sistemlerden alınan veriler, kontrol merkezleri üzerinden takip ediliyor.
Tüm YHT hatları, şehir içi hatları ve hemzemin geçitler, kapalı devre televizyon (CCTV) sistemleri ile yakından izleniyor.
Demiryolu Yönetim Komuta ve Koordinasyon Merkezi (DEYKOM) ile TCDD SCADA, otomasyon, PLC ve sensör verilerinin tek bir merkezden izlenmesi hedefleniyor.
Öte yandan TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve TCDD işbirliği ile geliştirilen Milli Sinyalizasyon Sistemi de demir yolu hatlarında yaygınlaşıyor. Bu kapsamda, 1157 kilometrelik hatta milli sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor.eşekkülümüzce geliştirilen Sel Taşkın İhbar Sistemi 23 noktada faal halde çalışmaktadır.
RUTE 3 adet benzer ürün geliştirmiş olup deneme çalışmaları devam etmektedi
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