Demir yolları olası afetlere karşı erken uyarı sistemleriyle donatılıyor

MİLLİ SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI

Dijital kontrol ve denetim sistemleri geliştiriliyor, hatta bulunan akıllı sistemlerden alınan veriler, kontrol merkezleri üzerinden takip ediliyor.

Tüm YHT hatları, şehir içi hatları ve hemzemin geçitler, kapalı devre televizyon (CCTV) sistemleri ile yakından izleniyor.

Demiryolu Yönetim Komuta ve Koordinasyon Merkezi (DEYKOM) ile TCDD SCADA, otomasyon, PLC ve sensör verilerinin tek bir merkezden izlenmesi hedefleniyor.

Öte yandan TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve TCDD işbirliği ile geliştirilen Milli Sinyalizasyon Sistemi de demir yolu hatlarında yaygınlaşıyor. Bu kapsamda, 1157 kilometrelik hatta milli sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor.eşekkülümüzce geliştirilen Sel Taşkın İhbar Sistemi 23 noktada faal halde çalışmaktadır.

RUTE 3 adet benzer ürün geliştirmiş olup deneme çalışmaları devam etmektedi