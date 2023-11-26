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Bursa’da helikopter destekli operasyonda 98 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2023
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Bursa’da helikopter destekli operasyonda 98 kişi tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu’nun bizzat yönettiği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde helikopter ve dron destekli şafak operasyonunda 122 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 122 kişiden 98 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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