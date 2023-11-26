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Trabzon'da şiddetli fırtına yangınlara neden oldu! Ekipler bölgeye sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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Trabzon’da şiddetli fırtına yangınlara neden oldu! Ekipler bölgeye sevk edildi

Trabzon'un bir çok ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ortaya çıkan yangınlar korku ve paniğe yol açtı. Çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İşte detaylar...

Dün AFAD'tan bugün Trabzon için kuvvetli ve tam fırtına beklendiğine dair duyuru yapılmasının ardından bugün sabah saatlerinde mevsim normallerinin üzerinde 25 santigrat derece hava sıcaklığının hissedildiği Trabzon'da öğleden sonra şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.

40 ARI KOVANI VE BİR EV YANDI

Trabzon'un Ortahisar, Maçka, Tonya, Yomra ve Sürmene ilçeleri başta olmak üzere 10'un üzerinde noktada orman, örtü, trafo ve ev yangınları çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çok yangının yaşandığı şehirde akşam saatlerinde Sürmene ilçesi, Yeniay mahallesi Baştımar mevkiinde çıkan yangında 40 arı kovanının ve bir evin yandığı öğrenildi.

Çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı olmadı.

EKİPLER SARP BÖLGEYE ULAŞAMIYOR
Maçka ilçesi Esiroğlu mevkiinde şiddetli rüzgar ve fırtınaların ardından ormanlık alanda yangın çıkarken yangına itfaiye ekipleri bölgenin sarp ve ulaşılamaz olması nedeniyle müdahale edemezken yangının büyümesinden endişe ediliyor.

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