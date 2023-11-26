Trabzon'da şiddetli fırtına yangınlara neden oldu! Ekipler bölgeye sevk edildi
Trabzon'un bir çok ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ortaya çıkan yangınlar korku ve paniğe yol açtı. Çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İşte detaylar...
Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çok yangının yaşandığı şehirde akşam saatlerinde Sürmene ilçesi, Yeniay mahallesi Baştımar mevkiinde çıkan yangında 40 arı kovanının ve bir evin yandığı öğrenildi.
Çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı olmadı.
EKİPLER SARP BÖLGEYE ULAŞAMIYOR
Maçka ilçesi Esiroğlu mevkiinde şiddetli rüzgar ve fırtınaların ardından ormanlık alanda yangın çıkarken yangına itfaiye ekipleri bölgenin sarp ve ulaşılamaz olması nedeniyle müdahale edemezken yangının büyümesinden endişe ediliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi ülke I. Dünya Savaşı'na da II. Dünya Savaşı'na da katılmamıştır?
- Herhangi bir sinema filmi veya dizide Türkan Şoray hangisinin annesi rolünde yer almamıştır?
- Hangi oyuncunun hangi oyuncuya yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?
- ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması KPSS olan sınavın adı nedir?
- 5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet'ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...
- Sivas okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Milli Eğitim Bakanlığı - Valilik kar tatili açıklamaları!
- Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç bitti? 26 Kasım 2023 FB Karagümrük maç sonucu!
- 27 Kasım yarın İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de Pazartesi okul var mı, tatil olacak mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar...
- EGM POLİS ALIMI BAŞVURU: 31. dönem POMEM başvuruları başladı mı? 10 bin 102 polis alımı ne zaman son dakika?
- 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı meğer buymuş! Ne kolesterol ne de şeker! Uzun yaşamın sırrı 8 madde de gizli!
- Netflix Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon çıktı mı, yayınlandı mı 2023? 2. sezon oyuncuları...
- Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...