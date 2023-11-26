Yurdu sağanak ve fırtına vurdu! AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 2 ilden acı haber geldi
Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, şiddetli bir şekilde devam ediyor. AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, Meteoroloji hava durumu raporunda; 49 ile sarı 27 ile turuncu kodlu uyarı verdi. AFAD ise son yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle, Konya ve Sinop'ta 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte Türkiye genelinde etkili olacak 5 günlük hava durumu raporu...
Türkiye genelinde beklenen fırtına ve yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor.
AFAD: 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Son olarak AFAD tarafından yağışlar ve fırtına ile ilgili bir bilanço paylaşıldı. 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği öğrenildi.
AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir.
METEOROLOJİ: 47 İLE TURUNCU 29 İLE SARI UYARI
Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verilmiş; Valilik, Kaymakamlık, İl AFAD Müdürlükleri ile vatandaşlarımıza uyarı mesajı gönderilmiştir.
Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir.
Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarımızla birlikte olaylara; 918 personel 174 araç ile müdahale edilmektedir.
Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
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