Meteoroloji il il uyardı! 26 Kasım Pazar günü sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün! Sarı ve turuncu kod sireni çaldı! İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Karabük...

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Dün yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, bugün daha şiddetli bir şekilde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA SAATTE 100 KM'Yİ BULACAK
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI
Fırtına için uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum" dedi.
ANADOLU YAKASI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da bugün ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
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