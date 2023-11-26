Dalgalar arasında ölüm kalım anları! Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı

Kentte 19 Kasım'da etkili olan fırtınada çok sayıda çatı uçtu, balıkçı tekneleri hasar gördü, 2 gemi karaya oturdu, 1 gemi de battı. O fırtınada teknesini korumaya almak için limana giden Kemal Dere, rüzgar ve dalgaların etkisi ile savrulmaya başladı. Karaya gidemeyen balıkçı, oğlu Denizcan Dere'yi aradı ancak telefon çekmediği için sağlıklı iletişim kuramadı.

Babasının yardım istediğini düşünen Denizcan Dere, Bozhane Limanı'ndaki teknesinden ayrılarak babasının yanına gitti. Baba Dere, imdadına koşan oğluna baş halatını atarak kendisini karaya çekmesini istedi. Rüzgar ve dalgaların arasında Denizcan Dere, babasının bulunduğu tekneyi karaya yaklaştırdı. Babanın karaya doğru atlayıp, oğlunun tuttuğu anlar ise kameraya yansıdı.