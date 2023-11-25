Tabelayı gören geri dönüyor! Belediyeyle anlaşamadı yolu kapattı





Arsa sahiplerinden Uğur Asiltürk, Osmancık Belediyesi ile uzlaşamadıklarından dolayı yolu araç ve yaya trafiğine kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yolun 1997'de Osmancık Belediyesi tarafından açıldığını belirten Asiltürk, "Mülkiyeti şahsımıza ait olan bu arsada 1995 yılında Belediye Meclis Kararı ve 1997 yılında Encümen kararıyla köprüye yol açmak için arazimizden 2 bin 488 metrekare alan alındı. O tarihte bize bu arazide imar izni verilmesi şartıyla bu alanın tapusunu belediyeye devrettik.