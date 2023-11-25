Servis otobüsü üzerine ağaç devrildi: 7 yaralı
Antalya'da otel personelini taşıyan bir servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi. Olayda otobüsün çatısında göçme meydana gelirken, serviste bulunan 7 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan hareket halindeki servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi; 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Manavgat ilçesi Titreyengöl Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağış sırasında 5 yıldızlı bir otelin çalışanlarını taşıyan Soner Sümer'in kullandığı 07 C 74969 plakalı hareket halindeki otobüsün üzerine Sorgun Ormanı kenarındaki Titreyengöl Caddesi'nden geçerken çam ağacı devrildi.
Serviste bulunan 37 otel çalışanından 7'si yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayın, kısa süreli bir hortum nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji il il uyardı! 26 Kasım Pazar günü sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün! Sarı ve turuncu kod sireni çaldı! İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Karabük...
- 2. Torba yasada 80 maddelik liste çıktı! Meclis detayında 5 ana unsur! Emekli zammı, ehliyet affı, Bağ-Kur prim affı, taşerona kadro...
- Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda! SSK, Bağkur, EYT'linin ödeme takvimi...
- Vapur seferleri çalışıyor mu? 26 Kasım İstanbul'da iptal feribot seferleri tam liste! Adalar, Kadıköy, Beşiktaş son dakika son gelişmeler...
- İptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı 26 kasım | THY-Anadolu Jet-Pegasus uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal edildi? Sabiha Gökçen, İstanbul havalimanı
- HAVA DURUMU | 64 il için alarm! AFAD, Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023
- Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi, kaç gün sürecek? 2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...
- MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?
- Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....
- OPTİK TEST: Ayı mı yoksa bıçak mı? Resimde ilk gördüğünüz şey kişilik sırlarınızı açığa çıkarıyor! Cevap sizi şaşırtacak!
- ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?
- 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?