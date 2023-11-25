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Öğretmeni Başkan Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı: Doğuştan liderdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023
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Öğretmeni Başkan Erdoğan’ın öğrencilik yıllarını anlattı: Doğuştan liderdi

Başkan Erdoğan'ın Fatih'teki lisesinde sanat tarihi öğretmeni olarak görev yapan 81 yaşındaki Semra Acar, Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı. Acar, "Doğuştan liderdi. Zaten sınıf başkanıydı." dedi.

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