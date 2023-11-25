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10 ilde eş zamanlı "Sibergöz-7" operasyonu! 52 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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10 ilde eş zamanlı Sibergöz-7 operasyonu! 52 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde operasyon yapıldığını duyurdu.

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