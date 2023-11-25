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Deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023
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Deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal

Marmara bölgesinde etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında seferler aksadı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) İstanbul-Bursa arasında yapılacak 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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