Kazanın etkisiyle şoka girdi! "Rüya bu" diyerek koşmaya başladı
Denizli'de gece saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı. Motosikletin çarptığı yaya, şoka girdi. Şokun etkisiyle bir anda "Rüya bu" diyerek koşmaya başlayan genç yakınları tarafından yakalandı.
Denizli'de motosikletin çarptığı yaya, yaşadığı şokun etkisinden kurtulamadı. Polis, sağlık ekibi ve yakınlarına zor anlar yaşatan genç, bir anda "Rüya bu" deyip koşmaya başladı.
Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı paket servisini müşteriye yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, bulvarda seyir halinde iken bir anda karşıdan karşıya geçmek için yola inen gence çarptı. Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken; çarpılan genç ise asfalta yığılıp kaldı. Kazazedelerin yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım talep etti.
ANİDEN KOŞMAYA BAŞLADI
Bilinci açık olan motosikletli kurye yerde ambulansın gelmesini beklerken, baygınlık geçiren genç ise bir süre sonra kendisine gelmeye başladı. Polis ve kazayı öğrenince olay yerine gelen yakınlarının yardımıyla ayağa kalkabilen genç, temin edilen tabure oturması istenince bir anda agresif bir tutum sergilemeye başladı.
"Rüya bu, beni tutmayın. Neden bu kadar insan toplandı. Ben kaza falan yapmadım" diyen genç, polis ve yakınlarının elinden kurtularak koşmaya başladı. Ekipler ve vatandaşların şakın bakışları arasında olay yerinden uzaklaşmaya çalışan genç, yakınları tarafından yakalandı. Polis ve yakınların çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendini muayene etmek isteyen sağlık ekibine de zor anlar yaşattı.
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