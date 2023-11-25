Kazanın etkisiyle şoka girdi! "Rüya bu" diyerek koşmaya başladı

"Rüya bu, beni tutmayın. Neden bu kadar insan toplandı. Ben kaza falan yapmadım" diyen genç, polis ve yakınlarının elinden kurtularak koşmaya başladı. Ekipler ve vatandaşların şakın bakışları arasında olay yerinden uzaklaşmaya çalışan genç, yakınları tarafından yakalandı. Polis ve yakınların çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendini muayene etmek isteyen sağlık ekibine de zor anlar yaşattı.