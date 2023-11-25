25 Kasım 2023, Cumartesi
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10 ilde eş zamanlı "Sibergöz-7" operasyonu! 52 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde operasyon yapıldığını duyurdu.