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Bugün otobüsler öğretmenlere ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma bedava mı? Metrobüs, Marmaray, vapur...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Bugün otobüsler öğretmenlere ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma bedava mı? Metrobüs, Marmaray, vapur...

"Yarın otobüsler bedava mı, ücretsiz mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı yaşanırken, öğretmenlerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanıp kullanamayacakları merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da başlatılan "İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart" uygulamasıyla öğretmenlere ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlanmıştı. Peki, bu yıl da aynı uygulama devam edecek mi? İşte cevabı...

İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde de kullanılacak olan toplu taşıma araçları için 24 Kasım'a özel alınacak kararlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi olacak 2023? İşte haberin detayları...

24 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz sene İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler için toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermişti.

Bu yıl henüz 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşımanın durumu ile ilgili duyuru yayınlanmadı.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMENLERE TREN BİLETLERİNDE İNDİRİM

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 24- 30 Kasım arasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Öğretmenler Günü haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24- 30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile ana hat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak" dedi.

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR

Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının gösterilmesinin yeterli olacağını bildirdi.

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