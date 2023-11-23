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İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması! 2 bina tedbir amacıyla boşaldı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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İstanbul Eyüpsultan’da toprak kayması! 2 bina tedbir amacıyla boşaldı...

Eyüpsultan'da bir binanın temeli için yapılan kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle arsanın arkasında bulunan 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Toprağın kaydığı alan ve boşaltılan binalar havadan dron ile görüntülendi.

Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.

2 BİNA BOŞALTILDI

Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi. Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi. Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Mahallede esnaflık yapan Mülayim Turan inşaat çalışması nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlatarak, binalarda hasar olup olmadığını bilmediğini, sabaha karşı iki binanın da boşaltıldığını söyledi.

Eyüpsultan’da toprak kaydı, 2 bina mühürlendi EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYDI, 2 BİNA MÜHÜRLENDİ

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