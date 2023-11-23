23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! İfadesi kan dondurdu

Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! İfadesi kan dondurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2023
ABONE OL
Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı! İfadesi kan dondurdu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Savunması alınan sanık D.Ö. uyuşturucu kullandığını belirterek, "Psikolojik sorunlar yaşıyordum. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA