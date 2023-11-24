Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?

OĞUZHAN MUSLU TUTUKLANDI MI SON DAKİKA?

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti.