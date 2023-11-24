Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
"Oğuzhan Muslu tutuklandı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul-İzmir arasında gerçekleştirilen operasyonla, motosiklet yarışçısı Oğuzhan Muslu'nun uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandığı ortaya çıktı. Son dakika haberinin ardından birçok kişi, "Oğuzhan Muslu kimdir, neden tutuklandı?" sorusunu gündmee taşıyor. İşte olayla ilgili merak edilen detaylar...
"Oğuzhan Muslu kİmdir, nereli, kaç yaşında?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal medya fenomeni motosiklet yarışçısı Oğuzhan Muslu yuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı.Peki, "Oğuzhan Muslu tutklandı mı?" İşte olayla ilgili merak edilen detaylar...
OĞUZHAN MUSLU TUTUKLANDI MI SON DAKİKA?
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti.
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yarış motosikleti ve araçta arama yapan polis ekipleri tarafından, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Muslu ve diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Video platformu Youtube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan Oğuzhan Muslu, içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti..
OĞUZHAN MUSLU KİMDİR?
Motosiklet konulu içerikleri ile tanınan Oğuzhan Muslu, son dönemin dikkat çeken sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Motosiklet tanıtımları yaptığı bir YouTube kanalı bulunan Muslu'yu yüzbinlerce kişi takip ediyor.
OĞUZHAN MUSLU NE İŞ YAPIYOR?
Oğuzhan Muslu'nun YouTube'da 770 binden fazla kişinin takip ettiği bir youtube kanalı bulunuyor. Muslu'nun 255 bin kişi tarafından takip edilen Instagram hesabı da mevcut.
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