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Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya darbe! 3 terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Barış Pınarı bölgesinde PKK’ya darbe! 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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