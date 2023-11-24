Hastanın karnından çıkan kitle şoke etti! 50 santimetre 20 kilogram! Doktor böyle poz verdi...
Tekirdağ'da 41 yaşındaki Asiye Seyitoğlu karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvururken tetkikler sonucu karnında kitle olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Seyitoğlu'nun karnından tam 20 kilogramlık bir kitle çıkarıldı. İşte detaylar...
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine karın şişliği şikayetiyle başvuran Asiye Seyitoğlu'nun tetkikleri sonucu karnında kitle olduğu belirlendi. Hastanın karnındaki 20 kilogramlık kitle, cerrahi müdahaleyle alındı.
"GÖZLE GÖREREK BİLE TANI KONULABİLECEK BÜYÜKLÜKTE"
Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mine Dağgez yaptığı açıklamada, kadının vücudundaki kitlenin geldiğinde gözle görerek bile tanısı konulacak kadar büyük olduğunu söyledi.
20 KİLOGRAMLIK KİTLE
Kadının çeşitli hastanelere başvurusu sonrası hastanelerine geldiğini ifade eden Dağgez, "Sağ yumurtalık kaynaklı büyük bir kitleyle karşılaştık. Bu kitle yaklaşık 50 santimetre büyüklüğündeydi. 20 kilogramlık kitleyi çıkarttık." dedi.
Dağgez, kadınların bu tür şikayetlerde geç kalmadan hastanelere başvurması gerektiğinin altını çizdi.
DURUMU GAYET İYİ
Sağlık konusunun ihmal edilmemesi gereken bir durum olduğuna vurgu yapan Dağgez, "Kitleyi yaklaşık bir saat süren ameliyatla aldık. Hastamızın durumu şu an gayet iyi. Sadece kitlenin çapı çok büyük olduğu için öncesinde diğer sistemlere yoğun basısı olduğundan ve hastayı bir miktar susuz bıraktığı için takip etmek amaçlı hastanede tutuyoruz." diye konuştu.
Asiye Seyitoğlu da karnındaki şişliğin kitle olabileceğini düşünmediğini dile getirerek, başarılı bir operasyonla kitleden kurtulduğunu ve kendisini çok iyi hissettiğini anlattı.
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