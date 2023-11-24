Bilecik'te köpek katliamı! 4 şüpheli yakalandı
Bilecik'te 14 ölü, bir de yaralı köpeğin bulunmasına ilişkin inceleme ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirhan' da 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Vezirhan Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kenarında 14'ü ölü, biri yaralı 15 köpeğin bulunduğunu tespit ettiği duyurulan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Çevre Koruma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca olaya ilişkin cumhuriyet savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.
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