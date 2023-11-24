Bilecik’te köpek katliamı! 4 şüpheli yakalandı

Vezirhan Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kenarında 14'ü ölü, biri yaralı 15 köpeğin bulunduğunu tespit ettiği duyurulan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Çevre Koruma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.