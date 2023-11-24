Herkes AVM'lere akın etti! Yüzlerce metre kuyruk: Kapanın elinde kalıyor
İstanbul'da bulunan ABD'lerde kasım ayı indirimleri nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu. Sırada zaman zaman tartışmalar da yaşanırken, kuyruğa girenlerden bir genç ise, "Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" dedi. İndirimli ürünler adeta kapanın elinde kaldı.
Esenyurt'ta bir AVM'de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, "Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" dedi.
Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt'ta bir Alışveriş Merkezi'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.
Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, "İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum" dedi.
Sibel Metin isimli bir kadın ise, "İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız" diye konuştu.
"HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIM"
3 senedir Kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, "Heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım" şeklinde konuştu.
TARTIŞMALAR YAŞANDI
Öte yandan Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu. Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle alınmaya başlandı. İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı. Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü. Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
"KARGAŞA YAŞANDI"
Alışveriş için AVM'ye gelen Alev Kaya, "İndirimler maalesef olmuyor, tabii ki AVM'ler, marketler hep indirim var diyorlar ama hiç de indirim diye birşey yok" dedi.
Alışveriş için bekleyen vatandaşlardan Ceren Çanakçı, "AVM'de inanılmaz derecede bir kalabalık ve yoğunluk yaşandı. Bir mont bakmaya gidelim dedik, zaten indirim de o kadar aman aman bir indirim değildi bana göre. Maksimum 700 liralık bir indirim sözkonusuydu ve insanlar bence mağdur oldular çünkü gerçekten inanılmaz bir kalabalık vardı. İnsanlar resmen birbirinin üstüne düşeceklerdi, o derece bir yoğunluk yaşandı. Arkadaşım da internetten stok bulamadığı için mağazaya girmek zorunda kaldı ve bayağı bir kargaşa yaşandı ve stokların hepsi de tükenmişti." dedi.
"İNDİRİM YOK ASLINDA"
Bir saatten fazla kuyruk bekleyen Cevheri Yazıcı, "Fazlasıyla kalabalık ama gereksiz bir kalabalık bir hafta önce de geldim bu markaya fiyatların çoğunda bin lira üzerinden 100, 200 lira arasında oynattılar, şimdi de toplamda yüzde 20 indirim yaptılar. Yine aynı yere geldi bir fark yok. Algı sayesinde firmalar kazanıyor. İndirim yok aslında indirim varmış gibi oluyor, indirim var denilince benim de birşey alasım geliyor. Bugün de öyle bir gün. Bir saatten fazla kuyruk bekledim, saçmaydı, değmedi, çok gereksizdi." dedi.
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